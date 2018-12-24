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 İSTANBUL - METİN AKPINAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Haber- Kamera: Yüksel KOÇ- İSTANBUL DHA Sanatçı Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye getirildi

24 Aralık 2018 13:14

Haber- Kamera: Yüksel KOÇ- İSTANBUL DHA
Sanatçı Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye getirildi.
\"Halk Tv\'de yayınlanan \'Halk Arenası\' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar\'ın Kadıköy\'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, \"Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz\" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı\'na getirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Metin Akpınar\'ın adliyeye girişi

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