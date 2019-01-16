İSTANBUL - MALTEPE'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

Maltepe\'de 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın sırasında en üst katta bulunan ve dumandan etkilenen 4\'ü çocuk 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 16.30 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi\'nde bulunan binada çıktı. Binanın giriş katındaki dairede ilk belirlemelere göre kömür sobasından kaynaklanan yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Binanın 5. katında bulunan 4\'ü çocuk 5 kişi mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 5 kişinin bulunduğu kata merdiven uzattı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında mahalle sakinleri de panik yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin mahsur kalan insanları kurtarması

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yangını izleyen vatandaşlar

-Kurtarılan kadın ile röp

-Binada yangın çıktığını öğrenerek panik olan kadın

-Yangın çıktığını öğrenen kadın ile röp

-Yangın çıkan daire

-Yangın çıkan daire sakiniyle röp

-genel ve detay

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