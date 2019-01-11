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İSTANBUL  - İSTANBUL'DA YAĞMUR ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı

11 Ocak 2019 18:04

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul\'da yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.
Yağmur, özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şirinevler\'de etkili olan sağanak yağmur, otobüs durakları ve metrobüs duraklarında bekleyenleri zor durumda bıraktı. Yağmur trafiği de yer yer olumsuz etkiledi.

Görüntü Dökümü:
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-Sağanak yağmurdan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Durakta bekleyen vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detaylar
 

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