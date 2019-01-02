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İSTANBUL - (havadan görüntü) YEDİKULE'DE BİNA ÇÖKTÜ : ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İSTANBUL DHA Yedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi

02 Ocak 2019 20:21


Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Yedikule\'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Fatih Yedikule\'de sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada çökme meydana geldi. Göçükte Turgut Peker enkaz altında kaldı.
Peker\'in evde bulunan eşyalarını iki kişiyle birlikte almak için içeri girdiği bu sırada çökme meydana geldiği öğrenildi. Diğer iki kişinin kaçmayı başardığı öğrenilirken Peker yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kurtarma çalışmaları
-Kurtarılan kişi
-Havadan görüntüler

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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