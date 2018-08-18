T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL - (görüntüyle tekrar) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 7. KEZ DEDE OLDU

  Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7

18 Ağustos 2018 11:32

 

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 7. torunu Fatıma Serra Erdoğan dünyaya geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan ve gelini Reyyan Erdoğan\'ın 3. çocuğu olan Fatıma Serra, dün sabaha karşı Medipol Mega Bağcılar Hastanesi\'nde dünyaya geldi. Bilal Erdoğan ile Reyyan Erdoğan\'ın, Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocukları daha bulunuyor.  Hastaneye ziyarete dün akşam saatlerinde İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da geldi. Şahin ve Uysal, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Hastaneden görüntüler
-Şahin ve Uysal\'ın hastaneye gelmesi
-Hastaneden ayrılmaları
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLITİFTİKCİDHACumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFatıma Serra ErdoğanErdoğanBilal ErdoğanReyyan ErdoğanFatıma SerraMedipol Mega Bağcılar HastanesiTayyipAli TahirValisi VasipBüyükşehir Belediye Başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24