 İSTANBUL -  (GENİŞ HABER) ŞİŞLİ'DE ELEKTRİK SOBASI KISA DEVRE YAPTI; İKİ DAİRE ALEV ALEV YANDI

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA /İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de, 9 katlı binanın çatı katında ilk belirlemelere göre elektrik sobasının kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında iki daire tamamen yandı. Mahalleli, itfaiye ekiplerinin sokağa girişte sorun yaşamaması için yol üzerindeki kaldırım taşlarını el birliğiyle yol kenarına attı.

Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak\'taki 9 katlı binanın çatı katındaki bir dairede saat 16.20 sıralarında yangın çıktı. Dairede kimsenin olmadığı sırada, elektrik sobasının kısa devre yapması nedeniyle çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüyerek, yan taraftaki daireye sıçradı. Alevleri fark eden sokak sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri komşularının da yardımıyla dışarı çıktı.

KALDIRIM TAŞLARINI EL BİRLİĞİYLE YOL KENARINA ATTILAR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken mahalleli de, itfaiye araçlarının sokağa girişte sorun yaşamaması için yol üzerinde bulunan kaldırım taşlarını el birliğiyle yol kenarına attı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, can kaybı yaşanmazken iki daire tamamen yandı. Yangın sırasında iki dairede de kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Ali Recep, \"Bir duman kokusu geldi. Önce önemli değil diye düşündük ama, sonra çıktık dışarı baktık karşı binanın çatısında alevler vardı. Yavaş yavaş yanarken, itfaiye geç geldi. Herhalde yol çalışması vardı. Araçlar da sokaklara park etmişti. Yerdeki taşları özellikle attırmaya çalıştım. Taşları atıp itfaiye geçsin istedim\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan çatıdan görüntü

-Vatandaşların kaldırım taşlarını atarak yolu açma çalışması

-Çatı katının alevli görüntüsü

-Alevlerin yükselmesi

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiyenin müdahale etmesi

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Balkonlarından yangını izleyenler

-Yanan ikinci dairenin sahibinin gelmesi

-Röportaj

-Genel detaylar

