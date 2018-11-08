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İSTANBUL - (ek havadan görüntü) - DRONE'A YAKALANAN TARİH TALANCILARININ YAPTIKLARI BARAKA YIKILDI

Haber-Kamera: Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)  Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı

08 Kasım 2018 20:19

Haber-Kamera: Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) 
Eirene Kulesi\'nin Haliç Boğazı\'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han\'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından saat 14.15\'te başlayan yıkım yaklaşık 2 saat sürdü.
İlk olarak hanın duvarının hemen yanına yapılan ve tahribata neden olan baraka kaldırıldı. Diğer kaçak yapıların, Anıtlar Kurulu\'ndan karar çıktıktan sonra yıkılacağı bildirildi. Tarihi Sağır Han\'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA drone\'nuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Polis, dün biri ateş eden 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerle birlikte bazı tarihi eser kalıntılarının ele geçirildiği belirtilmişti.

Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntülerle yıkım çalışması
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-Yıkımdan detaylar
-Belediye ekipleri
-Genel ve detaylar
 

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