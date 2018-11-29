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 İSTANBUL - (ek görüntü ve bilgiyle)  PENDİK'TE 500 BİN LİRALIK GASP KAMERADA

- OLAY ANINI ANLATTI Haber: Cemil ÖZDEMİR - Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL DHA Pendik'te 500 bin liralık gasp güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

29 Kasım 2018 18:42

- OLAY ANINI ANLATTI

Haber: Cemil ÖZDEMİR - Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL DHA
Pendik\'te 500 bin liralık gasp güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay Pendik Ankara Caddesi\'nde meydana geldi. Bir firmada satın alma müdürü olarak görev yapan Şükrü Heybetli, bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettikten sonra şubeden çıktı. Bu sırada  Heybetli\'yi takip eden saldırganlar harekete geçti.  Beyaz bir araçta bekleyen kişiler, Şükrü Heybetli\'nin tahsil ettiği parayı gasp etti. Gaspçılar geldikleri araçla kaçarken polis soruşturma başlattı.
Olayı anlatan Heybetli, “Bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettim, firmaya girerken bir kişi bana bir şey sorar gibi yaptı .Ayağını kapıya koyarak engelledi .Aramızda boğuşma geçti ama engelleyemedim. Diğer gaspçı çantayı alarak kaçtı. Koştum ama yakalayamadım\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Gasp anı
-Gaspa uğrayan kişi ile röp
-İş yerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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