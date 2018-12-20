İSTANBUL - ALTINLARLA KAÇAN KUYUMCU VE 2 OĞLU YAKALANDI



Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA) SANCAKTEPE\'de kuyumculuk yapan baba ve iki oğlu, güvenlerini sağladıkları 62 kişiden \"saklamak için\" aldıkları 1.5 milyon lira değerindeki altını alıp kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri baba ve oğlunu Bahçelievler\'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, şube çıkışında \"Tehdit ediliyorduk o yüzden saklandık\" dedi.

62 KİŞİNİN ALTINI VARDI

Sancaktepe\'nin Eyüpsultan Mahallesi\'nde yaklaşık 5 - 6 yıldır kuyumculuk yapan E.E. (55) ve oğulları O.E. (26) ile A.E. (33)\'ya iddialara göre mahalleli çok güveniyor ve evdeki altınlarını getirip o kuyumcunun kasasında saklıyordu. Bu yolla mahalleden yaklaşık 62 kişi toplamda 1.5 milyon lira değerindeki altınlarını kuyumcuya getirip saklaması için teslim etti.

ŞİKAYETLER PEŞ PEŞE GELDİ

12 Aralık günü altınını almak isteyen ve gittiğinde kuyumcunun kapalı olduğunu gören bir kişinin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Bu sırada şikayetler peşpeşe gelmeye başladı iddialara göre baba ve oğulları altınları alıp kayıplara karışmıştı.

“TEHDİT EDİLDİK\"

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri önceki gün adreslerini tespit ettiği baba ve iki oğlunu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şube çıkışında \"tehdit edildik o yüzden saklandık\" diye bağırdı.

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-Şüphelilerin sevki