İstanbul Kent Müzesi projesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Geçen yıl kasım ayında İstanbul Kent Müzesi Çalıştayı kurularak İstanbul'un geçmişini ve bugününü anlatan bir müze için ilk adımlar atıldı. Aslında, geçmişte Tarih Vakfı'nın çabalarıyla Darphane-i Amire binalarında yer alacak bir kent müzesi kurulmak istenmişti ancak proje gerçekleşmedi. 2005’te dönemin Kültür ve Turizm Bakanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarih Vakfı Başkanı tarafından imzalanan protokolle, İstanbul Kent Müzesi’nin birlikte yapılması kararı alındı. Hatta 2006’da müze için Sirkeci Garı önerildi ve 2010 İstanbul Kültür Başkenti projesine yetişmesi planlandı ama o plan da hayata geçirilemedi.

Radikal'den Ercan Sarıkaya'nın haberine göre, İstanbul ’u yönetenlerin uzun yıllardır hayali olan kent müzesi projesi hayat buluyor. Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Topbaş’ın onayını bekleyen ve Topkapı’daki Panorama 1453 Müzesi’nin yanında yapılması planlanan projede Marmaray’dan Süleymaniye Camii’ne, Ayasofya’dan Boğaziçi’ne, İstanbul’un kültürü, eğlencesi, yaşamı, kurtuluş, işgal yılları ile İstanbul’da yaşayan insanların geçmişte ve bugün yarattıkları yaşam kültürünün tüm renkleri bu müzede buluşacak. İstanbul’un geçmişi ve bugünün 46 ayrı bölümde sergileneceği müzenin yanında bir de planetaryum (gezegenevi) planlandı.

Şehirlerin kimliğini ortaya koyan ve dünü ile bugününü bağlayan kent müzeleri, kentin kimliğini gelecek nesillere aktarması bakımından günümüzde çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Türkiye ’de birçok şehirde kent müzesi yapılmasına karşın üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’da bir kent müzesi olmaması tartışma konusuydu. Oysa İstanbul’u yönetenler bir kent müzesi hayalini yaklaşık 20 yıl önce kurmaya başlamıştı. Tarih Vakfı’nın çabalarıyla başlayan kent müzesi için ilk düşünülen yer ise Darphane-i Amire binalarıydı ama bu proje gerçekleşmedi. 2005’te dönemin Kültür ve Turizm Bakanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarih Vakfı Başkanı tarafından imzalanan protokolle, İstanbul Kent Müzesi’nin birlikte yapılması kararı alındı. Hatta 2006’da müze için Sirkeci Garı önerildi ve 2010 İstanbul Kültür Başkenti projesine yetişmesi planlandı ama o plan da hayata geçirilemedi.

Çalıştay düzenlendi

Yıllardır bir hayal olan kent müzesini hayata geçirmeye karar veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk adımı geçen yıl attı. Kasım ayında İstanbul Kent Müzesi Çalıştayı düzenledi. Bu çalıştaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, akademisyenler, müzebilimciler, mimarlar, şehir plancıları, sanatçılar, koleksiyonerler, endüstri ürünleri tasarımcıları, Kültür A.Ş., TUREB ve TURSAB yetkililerinden oluşan 100 kişi katıldı. Çalıştayda uzmanlar müzenin suyla teması olması gerektiğini söyleyerek müze için Haliç, Boğaz ve Marmara kıyıları, Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı, Haliç kıyısındaki tersaneler ve Miniatürk’ün olduğu alanı önerdiler. Bu öneriler çalıştayın sonuç raporunda da yer aldı. Çalıştay süreci müze çalışmalarını hızlandırdı.

Ekip oluşturuldu

Çalıştay raporlarından da istifade eden belediye, müze projesini yılda 800 ile 850 bin arası ziyaretçi çekebilen 1453 Panorama Müzesi’nin yanında yapma kararı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Daire Başkanlığı kontrolünde uzmanlara proje hazırlatıldı.

Hazırlanan projeye göre Panorama 1453 Müzesi’nin hemen yanına konumlandırılan müze 46 ayrı salondan oluşuyor. Kent müzesinde İstanbul’un tarihi, coğrafyası, ekonomisi, tarımı, sanayisi, doğal ve kültürel güzellikleri, yemek ve mutfak kültürü ve projeler olacak. Taksim’den Boğaziçi’ne, Galata’dan Ayasofya’ya, Haydarpaşa’ya kentte yaşanan afetlere ve ‘asrın projesi’ olarak nitelendirilen Marmaray’a kadar İstanbul’un geçmişi ile günümüzdeki bütün değerleri bu müzede yer alacak. İstanbul’da insanların geçmişte ve bugün yarattıkları yaşam kültürünün tüm renkleri bu müzede olacak.

Her ilçeye bir çekmece

Müze içerisinde İstanbul’un 39 ilçesine ayrı bir yer ayrılıyor. Müzede, ilçelerin her birinin bir elektronik çekmecesi olacak. Bu çekmeceler, ilçe belediyeler tarafından projeler ve ilçeye has özelliklerle donatılacak.

Planetaryum da yapılacak

Kent müzesinin yanına bir de planetaryum (gezegenevi) yapılacak. Güneş, yıldızlar, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtılacak. Gezegenlerin uzay boşluğundaki hareketlerinin gerçekçi bir şekilde simüle edilebilmesinin sağlanacağı planetaryumda astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili bilgi verilecek. Astronomi ve uzay bilimleri konusunda özellikle amatörlerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanacak.

Kararı başkan verecek

İhale aşamasına geldiği ve yerel seçimlerden önce temelinin atılacağı öne sürülen proje İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a sunuldu. Müzeyle ilgili son kararı Başkan Topbaş’ın vereceği dile getiriliyor. Bu bölgeye yapılacak müzenin hem eytinburnu hem de İstanbul’a değer katacağı ve 10 milyon turist getireceği düşünülüyor.