Istakoz avlarken balina tarafından yutuldu!

ABD'nin Massachusetts eyaletinde ıstakoz avcılığı yapan Michael Packard, dev kambur balina tarafından yutuldu. Balinanın kendisini püskürtmesiyle kurtulan Packard, balinanın ağzında 30-40 saniye kadar kaldığını ancak aparatı çıkmadığı için nefes almaya devam edebildiğini ifade etti.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Cod Burnu'nda ıstakoz avcısı, balina tarafından yutuldu.

AP'nin aktardığı haberine göre, balinanın kendini püskürtmesiyle kurtulan adam, hastaneden taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada, suyun 14 metre derinindeyken kendisine bir şeyin çarptığını hissettiğini sonra görüntünün karardığını söyledi.

Köpek balığı saldırısına uğradığını düşündüğünü söyleyen Packard, ısırıldığını hissetmediğini ve acı içinde olmadığını fark ettiğini belirtti.

Packard, "Bir balinanın ağzında olduğumu ve beni yutmaya çalıştığını fark ettim. Kendi kendime "Tamam, sonunda öleceğim' dedim" diye konuştu.

Balinanın ağzında 30-40 saniye kadar kaldığını ancak solunum aparatı çıkmadığı için nefes almaya devam edebildiğini ekleyen Packard, "Balina aniden yüzeye doğru yöneldi ve bir anda sudan çıkarak kafasını sallamaya başladı. Beni havaya püskürttü, sonra da suya düştüm ve özgür kaldım" dedi.