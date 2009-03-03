İştahsız çocuğuma nasıl yemek yedirebilirim?

Soru: 3 yaşında bir oğlum var. Bizim problemimiz yemek. İştahsız bir çocuk. Yemek yerken dikkatini farklı alanlara yöneltip yedirebiliyorum mesela resim çiziyoruz. Kendisi yemek istediğinde iki kaşık alıp doydum diyor. Masada bütün dikkatini yemeğe verip, yemeğin tadını alarak yemesi alışkanlığını nasıl geliştirebilirim. Bana yardımcı olursanız çok memnun olurum,teşekkürler.



Gönderen: Kevser A.



Cevap



Sayın Kevser Hanım,



Bu yaşlarda çocuklar kendi başlarına yapabildikleri işleri keşfeder ve bunları başarmanın zevkini yaşamaya başlarlar. Yemek yeme de bunlardan biridir. O nedenle yemeklerini tek başına yemelerine izin vermek ama yanında destek olmak önemlidir. Anneler genelde etraf pislenmesin diye çocuklarına kendileri yedirmeyi tercih ederler. Ancak çocukların kendi başına yemek yemeyi öğrenmesi, çatal/kaşık kullanması el ve parmak kaslarının gelişimi için oldukça önemlidir. Eğer yemek yerken yerlere döküyorsa altına bir örtü sermeyi deneyebilir ve çocuğunuzun tek başına yemeyi başarmasına imkân sağlayabilirsiniz. Yemeğini dökmediği zamanlarda da ‘aferin sana bugün yere dökmeden yedin, etrafı temizlemek zorunda kalmadığım için çok mutlu oldum’ gibi takdir cümleleri kullanarak onu teşvik edebilirsiniz.



3 yaşındaki oğlunuzun dikkatini tamamen yemeğe verip, dökmeden, masada yetişkinler gibi yemek yemesini beklemeniz çok gerçekçi bir beklenti olmayabilir. Ancak zaman içinde, bir takım gelişim aşamalarını tamamladıkça, oğlunuz istediğiniz yeme alışkanlığı davranışını kazanacaktır. Bu kazanımı desteklemek ve hızlandırmak için size tavsiyemiz, oğlunuzun yemek yerken başka şeylerle ilgilenmemesi konusunda net olun ve bunun yemekten sonra yapılacağını söyleyin. Anne-baba olarak sizlerde yemek yerken aynı şekilde davranın ve çocuğunuzun bu kuralı öğrenmesine destek olun. Herkesin aynı masada oturarak aynı anda yemek yemesi çocuğunuza yeme alışkanlığı kazandırmak açısından faydalı olacaktır. Aynı masada yenen akşam yemekleri aile fertlerinin gün boyunca neler yaşadıklarını anlattıkları bir paylaşım saati olarak da kullanılabilir.



Bir diğer önemli konu da her çocuğun aynı iştaha sahip olmadığını ve aynı miktarda yemek yemediğini kabul etmektir. Çocuğunuzun sağlıklı ve gerekli miktarda yemek yemesini teşvik etmek için yemeklerden önce iştahını kapatan yiyecekler yememesine özen göstermelisiniz. Oğlunuzun sevdiği yemekleri yapmaya çalışmak da yararlı olabilir. Ancak tek tip besin almamasına da özen gösterin. Unutmayın ki büyüme çağındaki çocukların farklı besin gruplarına ait yiyecekler yemesi sağlıklı büyüyebilmesi için gereklidir.



İlginize tesekkur eder, mutlu günler dileriz.



AÇEV

