İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İBB iştiraki İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Canlı, eski Gümüşhane belediye başkanlığı görevini ve 25. Dönem milletvekilliği görevlerini yürütmüştü.
Vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."
Canlı'nın ölümüne ilişkin İyi Parti'den yapılan açıklamada da, "Eski Gümüşhane Belediye Başkanı, 25. Dönem Gümüşhane Milletvekili, İYİ Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ve İBB'ye bağlı iştiraklerden İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.
Mustafa Canlı kimdir?
25 Mayıs 1962 tarihinde Gümüşhane Yukarı Alıçlı Köyü’nde doğan Mustafa Canlı, 1983 yılında yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Uzun yıllar Türkiye Eelektrik Kurumu'nda görev yapan Canlı, 18 Nisan 1999 yılı seçimlerinde MHP'den Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi ve üç dönem belediye başkanlığı yaptı.
2015 yılında MHP'den milletvekili seçilen Mustafa Canlı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti Gümüşhane belediye başkan adayı oldu. 7 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladı.