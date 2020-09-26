İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İBB iştiraki İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Canlı, eski Gümüşhane belediye başkanlığı görevini ve 25. Dönem milletvekilliği görevlerini yürütmüştü.

Vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."