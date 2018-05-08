İşsizlikte 'şahlanış'; 'Tarihin en büyük istihdam seferberliği' pankartı altında 6 aylık işe başvuru kuyruğu!

AKP'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 'Şahlanış' olarak tanıtılan seçim manifestosu eleştiriliyor. Kilis'te, hükümetin "Tarihin en büyük istihdam seferberliği" diyerek duyurduğu ve bunun tanıtımı için bastığı pankartlar altında uzun iş kuyrukları oluştu. İŞKUR üzerinden 6 aylığına geçici iş başvurularında yaşanan kuyruk Kilis'ten kameralara yansıdı.

Evrensel'den Bülent Falakoğlu'nun iş kuyruklarına yönelik olarak değerlendirmeleri şöyle:

İŞKUR üzerinden 6 aylığına geçici iş başvurularında yaşanan, uzun kuyruklar ve işsizlerin birbirini ezmesi görüntülerine her gün bir yenisi ekleniyor. Sonuncusu işsizliğin yoğun olduğu Kilis’ten geldi.

Kilis’te, toplum yararına program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 3 bin 250 kişilik iş için binlerce kişi, İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kentteki kamu kurumlarında 6 ay süreyle geçici işçi alınacağının duyurulmasıyla kentteki çok sayıda işsiz, müracaat için İŞKUR’a koştu. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle İŞKUR önünde uzun kuyruk ve yoğunluk oluştu.

Şaka gibi pankart!

Kadın ve erkeklerin ayrı sıralarda müracaatta bulunduğu İŞKUR binasının duvarındaki bir pankart işsizler tarafından ‘şaka’ gibi bulundu. Pankartta, “Çalışmak isteyene fırsat. Tarihin en büyük istihdam seferberliği” yazıyordu.

Hepi topu altı aylık geçici bir iş için ‘büyük fırsat’ denilmesi büyük işsizlik karşısında gerçekten de şaka gibi duruyor.

11 Mayıs’a kadar sürecek, ardından çalıştırılacak kişilerin kurayla belirleneceği İŞKUR’daki başvurular işsizler için bir büyük iş fırsatı olmaktan çok geçici bir aş kuyruğu!

Hükümetin uzattığı kuyruk

Kilis’te uzun kuyruk görüntülerin oluşması hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 10.8 iken Kilis’te, işsizlik oranı, İstatistik Kurumunun verilerine göre yüzde 16.8.

Resmi verilerin dışında gerçek işsizlik ise yüzde 40’ı aşıyor.

Ağır işsizlik, Kilis’in başlıca geçim kaynaklarından birisi olan sınır ticaretini yasaklayan, yasaklamakla da kalmayıp sınırı beton duvarlar ve dikenli tellerle geçilmez yapan hükümet politikasının bir sonucu.

Kilis, Afrin ve Suriye’ye yönelik askeri harekatın kışlası haline geldikçe işsizler ordusunun Kilis bölüğü büyüdükçe büyüdü.

Sadece Kilise özgü değil

Görüntüler sadece Kilis’e özgü değil. Hükümetin, seçim öncesi Türkiye’nin her tarafında 6 aylığına geçici işçi alacağını duyurması ile birlikte Rize’den Zonguldak’a, Trabzon’dan Diyarbakır’a aynı görüntüler oluştu.

İşsizler İŞKUR önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Kuyrukların tümü uç uca ekleyince işsizlik kuyruğu kilometreleri buluyor.

Mızrak çuvala sığmıyor artık!

“Büyüme, ekonominin sağlık göstergesidir; üretim artışı, istihdam artışı, gelir artışı, refah artışıdır” sözü karşılık bulmuyor.

Teşviklerle, kredilerle ekonomi büyüyor ama yan etkiler oluyor: Enflasyon, dış açık, bütçe deliği, faizler artıyor.

Bunca yan etki sağlıksızlığa delil!

Üstelik yüksek işsizlik gerçeği de değişmiyor.

Geçen yıl yüzde 7.4 gibi yüksek büyüme gerçekleşti.

Göstergeler bu yılın ilk üç ayında da büyümenin yüzde 7’yi aştığını gösteriyor.

Madem böyle peki bu kuyruklar ne?..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı parti manifestosu, iktidara yakın gazeteler tarafından, ‘yeniden şahlanıyoruz’ başlıkları ile duyuruldu.

İŞKUR önündeki kuyruklara bakınca, AKP iktidarının şahlandırdığı şeyin Türkiye değil, işsizlik ve yoksulluk olduğu görülüyor.

Türkiye kuyruk oldu!

İşte Türkiye’nin durumunu gösteren, nisan ayının son haftasında yaşanan birkaç örnek:

İzdiham yaşandı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Trabzon İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program kapsamında 3 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı duyuruldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR önünde kuyruklar oluşturan işsiz vatandaşlar içeri girmek isterken izdihama yol açtı.

Rize’de belediyeler, özel idareler ve bazı kurumlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere toplum yararına programlar kapsamında 2 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı açıklanmasıyla birlikte, başvuru yapmak isteyenler geceden kuyruğa girdi.

5 saate 5 bin başvuru

Diyarbakır’da, İŞKUR tarafından 6 ay süreyle işe alımı duyan kurum önüne akın etti. 4 bin kişilik işe, 5 saatte 5 bin kişi başvurdu.

Kadın-erkek, genç-yaşlı binlerce kişi başvurdu. Başvurular 30 bini aştı.

900 kişilik iş başvurusuna metrelerce kuyruk

Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğünce kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 900 kişinin alınacağının duyurulmasıyla kurum önüne koşan işsizler metrelerce kuyruk oluşturdu. Bu durum günlerce sürdü.