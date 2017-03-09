"İşsizlik yüzde 12.6'ya çıkacak"

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), ekonomideki durağanlık nedeniyle işsizliğin yarım puan daha artacağına dikkat çekti. SPM’nin tahminine göre, işsizlik yüzde 12.6’ya yükselecek. SPM, tarım dışı işsizlik oranının da 0.5 puan artarak yüzde 14.8’e çıkacağını ve yüzde 15’e yaklaşacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Şubat ayınının sonunda yapıtığı açıklamada "İşsizlik oranı geçen yılın kasım döneminde yüzde 12,1'e yükseldi. İşsizlik böylece Mart 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 12'yi aştı. İşsiz sayısı 3,7 milyonun üzerine çıktı" demişti.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, TOBB ETÜ SPM Mart - 2017 "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri" çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Aralık - 2016 dönemine ait 15 Mart’ta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de paylaştı. SPM, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0.1 puan azalarak yüzde 14 seviyesine ineceğini tahmin etti. Aralıkta işsizlikte artış eğiliminin devam edeceğine işaret eden SPM, istihdam oranındaki azalma eğiliminin de devam etmesi ve kasım dönemine göre 0.5 puan gerileyerek yüzde 45.3 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini belirtti. SPM, sanayi istihdamının kasım dönemi değerine ilişkin tahminlerinin 5 milyon 290 bin kişi iken, 5 milyon 316 bin kişi olduğunu; aralık döneminde bu sayının 5 milyon 307 bin seviyesinde gerçekleşebileceğine işaret etti.