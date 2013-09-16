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Ekonomi

İşsizlik yerinde saydı

İşsizilik oranı Haziran ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,8 olarak gerçekleşti

16 Eylül 2013 13:42

İşsizlik oranları Haziran'da bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,8'de kaldı. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.  
 
Yıllık bazda ise işsizlik yüzde 0,8 artış gösterdi. Tarım dışı işsizlik yüzde 11, genç nüfusta işsizlik ise yüzde 17,1 oldu. 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 51, istihdam oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46 seviyesinde gerçekleşti. 
 
İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 9,7 oldu.

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