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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da yatırılacak

30 Ekim 2020 15:39

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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Zehra Zümrüt Selçuk
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