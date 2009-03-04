İşsizlik üç ayda zirve yapacak

İŞKUR Genel Müdürü Namık Ata, işsizliğin, dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sorunu olduğunu belirterek, "2008 yılı işsizlik rakamları henüz açıklanmadı. Ancak, yüzde 10.4 ile 10.6 civarında bir oranla karşı karşıya kalacağımızı tahmin ediyorum" dedi.



Ata, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Adana'da, son aylarda dünyanın hemen her yerinde işsizliğin konuşulmaya başladığını söyledi.



İşsizliğin sadece Türkiye'nin değil dünyanın da problemi olduğunu belirten Ata, "İşsizlik oranı Avrupa genelinde yüzde 8'e tırmandı. İspanya gibi bazı ülkelerde yüzde 8,3 olan işsizlik oranı yüzde 14'lere kadar çıktı" diye konuştu.



Türkiye açısından da işsizlik rakamlarını yakından takip ettiklerini, özellikle son açıklanan kasım ayı verilerinin oldukça olumsuz bir manzarayı ortaya koyduğunu ifade eden Ata, "Ancak, 2008'in yıllık ortalamasını henüz açıklamadık. Tahmin ediyorum yüzde 10,4 ile yüzde 10,6 civarındaki bir oranla karşı karşıya kalacağımızı tahmin ediyorum. 2007 yılının kasım ayı verileriyle de rakamları karşılaştırdığımızda istihdamda bütün olumsuzluklara rağmen 448 bin kişilik bir istihdam artışı olduğunu görüyoruz" dedi.



Kuruma son aylarda işsizlik sigortası ödemelerinden yararlanmak için başvuranların sayısının da arttığını bildiren Ata, "Şubat ayında, yaklaşık 281 bin kişiye işsizlik sigortasından ödeme gerçekleştirildi. Önümüzdeki aylarda bu sayının daha da artmamasını diliyoruz" diye konuştu.



Bunun artmaması için birtakım tedbirler aldıklarını belirten İŞKUR Genel Müdürü Ata, "Geçtiğimiz mayıs ayında çıkarılmış ve kamuoyunda istihdam paketi diye bilinen yasa ile çok önemli açılımlar getirildi. Özellikle işçi maliyetlerinin düşürülmesine ilişkin primlerin verilmesi, istihdamı artırmaya yönelik teşvik uygulamaları getirildi. Zorunlu istihdam yükleri hafifletildi. İşsizlik sigortası fonundan çok önemli bir kaynağın yatırımlarda kullanılmasına imkan tanındı. Bu kapsamda geçen yıl yaklaşık 1.3 katrilyon gibi bir meblağı yatırımlarda kullanılması için aktardık. Önümüzdeki 5 yıllık süre içinde işsizlik sigorta fonu gelirlerinin dörtte bir oranında artırılması yoluyla bir finansman imkânı sağlandı" dedi.



İllerdeki istihdam ve mesleki eğitim kurumlarının birleştirilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ata, "Bu kurumların birleştirilmesiyle bunların fondan çok önemli bir kaynağın kullanmalarına imkan sağlandı. Böylece yaklaşık 250-300 milyon TL'lik kaynağın istihdama, dolayısıyla iş piyasasındaki işleri kolaylaştırmaya yönelik kullanma imkanı getirildi" diye konuştu.



Kısa çalışma uygulaması



İŞKUR Genel Müdürü Namık Ata, TBMM'de kısa süre önce kabul edilen 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla istihdamı korumaya yönelik bazı düzenlemelerin getirildiğini bildirdi.



Ata, dünya piyasalarında yaşanan pazar daralmasının reel sektörün üzerindeki olumsuz etkilerini daha asgariye çekmek amacıyla işçilerin çalıştırılamayan günler için ücretlerinin işsizlik sigortası fonundan kısa çalışma ödeneği adı altında ödenmesine imkan sağlandığını kaydetti.



Yasaya göre, 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma ödeneği için yapılan başvurularla sınırlı olmak üzere, kısa çalışma için öngörülen azami 3 aylık sürenin 6 ay olarak uygulanacağını ifade eden Ata, "Kısa çalışma ödeneği miktarı da yüzde 50 oranında artırılarak ödenecek. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek. Bu madde kapsamında uygunluk tespiti yapılmış olan başvurular için kısa çalışma süresi, işverenin talebi doğrultusunda uzatılacak" dedi.

