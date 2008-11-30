İşsizlik suça teşvik ediyor

2006 yılı verilerine göre cezaevine girenlerin yaklaşık yüzde 20’sini işsizler oluşturdu. İşsizleri üst düzey yöneticiler, müdürler ve kanun yapıcılar izledi.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2006 yılına ait "Adalet İstatistikleri", en çok "işsizler"in suç işlediğini ortaya koydu. TÜİK’in "Adalet İstatistikleri" başlığı altındaki "Hükümlüler" bölümünde yer alan suçun türü, hükümlünün uyruğu, yaş grubu, cinsiyeti, eğitimi, iş ve medeni durumuyla ilgili verilerden derlediği bilgiye göre, 2006 yılında 84’ü yabancı uyruklu, 75 bin 777’si erkek 2 bin 107’si kadın toplam 77 bin 884 kişi çeşitli suçlardan cezaevine girdi.



Hükümlülerin işledikleri suçlar arasında İcra İflas Kanunu’na muhalefet 24 bin 571’le ilk sırada yer alırken, bunu 11 bin 460’la dolandırıcılık, 6 bin 945’le yaralama, 6 bin 93’le ise Askeri Ceza Kanununa muhalefet suçları izledi.



Hükümlülerin meslekleri



Hükümlüler, "Suç türü ve iş durumuna göre" ise "Üst düzey yöneticiler, müdürler ve kanun yapıcılar", "Profesyonel meslek grupları", "Yardımcı profesyonel meslek mensupları", "Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar", "Hizmet ve satış elemanları", "Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları", "Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar", "Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları", "Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar", "Silahlı kuvvetler" ve "İşsizler" olarak sıralanıyor.



İstatistiklere göre, en çok suç işleyen hükümlüler arasında sayıları 15 bin 492’yi bulan işsizler ilk sırada yer aldı. İşsizleri 108’i kadın toplam 11 bin 170 kişi ile üst düzey yönetici, müdür ve kanun yapıcı kategorisindeki hükümlüler, 10 bin 361 kişi ile sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar, 10 bin 297 ile de nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları izledi.



İşsizlerin işledikleri suçlar arasında İcra İflas Kanunu’na muhalefet birinci, dolandırıcılık ikinci, yaralama üçüncü, hırsızlık dördüncü sırada yer aldı.



Genel sıralamada ikinci olan kategorideki meslek gruplarının mensuplarının en fazla işledikleri suçlar ise 3 bin 705’le İcra İflas Kanunu’na muhalefet, 3 bin 44’le dolandırıcılık, 771’le yaralama olarak sıralandı.



Bu kategorideki kişilerin 724’ü hırsızlık, 504’ü ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili suçlar, 296’sı uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti, 206’sı adam öldürme, 139’u hakaret, 101’i yağma, 98’si kaçakçılık, 83’ü cinsel suçlar, 59’u trafik suçları, 51’i orman suçları, 28’i kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 26’sı uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma, 24’ü kötü muamele, 9’u zimmet, 7’si rüşvet, 918’i de "diğer suçlar"dan cezaevine girdi.



Hükümlülerin yaş ve eğitimleri



Hükümlülerin 8 yaş grubunda değerlendirildiği verilere göre ise 25 bin 614’ü bulan sayısı ile en çok suç işleyen grubu oluşturan 25-34 yaş arasındaki hükümlüleri 20 bin 827 ile 35-44 yaş grubu, 17 bin 534 ile de 18-24 yaşları arasındaki gençler takip ediyor.



Eğitim durumu açısından ise ilkokul mezunları 49 bin 954’le ilk, lise ve dengi okul mezunları 10 bin 898 ile ikinci, 9 bin 386 ile ortaokul ve dengi okul mezunları üçüncü sırada yer alıyor. Üniversite mezunlarının 2 bin 466 ile dördüncü olduğu sıralamada okuma yazma bilmeyen 2 bin 373, okuryazar olup da bir okul bitirmeyen 2 bin 53, ilköğretim mezunu 754 hükümlü ise son sıralarda bulunuyor.



Hükümlülerden bin 446 ev kadını, 170 öğrenci ve bin 967 emekli "iş gücünde olmayanlar" kategorisinde değerlendirilirken, medeni durum değerlendirmesinde ise 51 bin 492 kişinin evli, 23 bin 163 kişinin bekar olduğu, 2 bin 781 kişinin eşinin öldüğü, 438 kişinin de eşinden boşandığı bilgisine yer veriliyor.

