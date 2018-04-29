İşsizlik Şubat ayında yüzde 12,6 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 12,6 oldu. Ocak'ta işsizlik yüzde 13'e yükselerek 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre işsizlik oranı Şubat'ta geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puanlık bir artış gösterdi.

Şubat ayında işsiz sayısı 676 bin kişi artarak 3 milyon 900 bin kişiye ulaştı.

Şubat ayında 15 - 24 yaş grubunu kapsayan genç işsizliği ise 4,7 puanlık artış ile yüzde 23,3 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi arttı; istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 45,3 oldu.

Şubat ayında işgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 51,8 olarak gerçekleşti.

Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık artışla yüzde 71,7, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 32,3 oldu.

Kayıt dışı çalışanların oranı ise yüzde 32,8 olarak gerçekleşti.