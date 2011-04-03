-İŞSİZLİK SİGORTASI FONU BÜYÜYOR TBMM (A.A) - 03.04.2011 - İşsizlik Sigortası Fonunda biriken toplam gelir 60,6 milyar liraya ulaştı. Fona 2002'de 93 bin kişi başvururken, bu sayı, küresel krizin etkisini gösterdiği 2009'da 597 bine yükseldi, ancak krizin etkilerinin azalmaya başladığı 2010'da 458 bine düştü. Fondan, 2002-2010 yılları arasında 2,1 milyon kişiye 3 milyar 750 milyon TL ödeme yapıldı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün ''işsizlik sigortası fonuna'' ilişkin yazılı soru önergesini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bilgi notuyla yanıtladı. İşsizlik sigortası fonunda biriken toplam para 2000 yılında 362 milyon TL iken, bu gelir 2010'da toplam 60,6 milyar TL'ye yükseldi. Fondaki işçi ve işveren payı 19,7 milyar TL olarak gerçekleşti, buna karşın faiz gelirleri 33,6 milyar TL'yi buldu. İşsizlik sigortası fonuna 2002'de başvuran 93 bin 435 kişiden 82 bin 886'sına 46 milyon 814 bin TL ödeme yapıldı. Başvuru sayısı yıllar boyunca giderek arttı ve küresel krizin etkisinin yoğun hissedildiği 2009'da 597 bin 379 kişiyle en üst rakama ulaştı. 2009 yılında, hak eden 472 bin 155 kişiye 1 milyar 114 milyon 274 bin TL ödendi. Başvuru sayısı krizin etkilerinin azalmaya başladığı 2010'da ise önceki yıla göre azalarak 458 bin 928'e düştü. Kısa çalışma ödeneği uygulaması kapsamında 2005'te 21 kişi yer aldı. Bu rakam, 2009'da 192 bin 244 kişi (ödenen miktar 162 milyon TL), 2010'da ise 27 bin 165 kişi (ödenen miktar 39 milyon TL) oldu. Bu uygulamadan son 5 yılda toplamda 219 bin 687 kişi (201 milyon TL) yararlandı. Ücret garanti fonundan da son 5 yılda 30 bin 729 kişiye, 54 milyon 75 bin TL ödendi. Ali Babacan, cevabında, İşsizlik Sigortası Fonu'nun; serbest piyasa koşulları, yatırım araçlarının riskleri ve aktüeryal dengeler dikkate alınarak profesyonel bir anlayışla yönetildiğini, fonun aktif büyüklüklerinin Bankalar Birliğince ilan edilen ilk 10 ticari bankada değerlendirildiğini bildirdi. Babacan, fondan, ilgili kanunlar uyarınca 2008-2009-2010 yıllarında, Hazine'ye toplam 9 milyar 105 milyon 395 bin TL aktarıldığını kaydetti.