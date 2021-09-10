İşsiz sayısı temmuzda 3 milyon 902 bin kişiye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü kişilerde işsiz sayısı temmuzda 1,4 puanlık artışla yüzde 12 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı da 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik haziranda ise yüzde 10,6 olarak açıklanmıştı.

Aynı dönemde istihdam edilenlerin oranı ise bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 45,1'e yükseldi.

Temmuz ayında işgücüne katılım oranı ise bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi olarak gerçekleşirken, işgücüne katılım oranı ise 0,9 puan artışla yüzde 51,2'ye çıktı.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 23,6

İş aramaktan vazgeçen umutsuz işgücü ve zamana bağlı eksik istihdamdan oluşan atıl iş gücü (geniş tanımlı işsizlik) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,2 puan artışla yüzde 23,6'ya yükseldi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik sabit kaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 31,3 olarak gerçekleşti. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 40,7 seviyesinde gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışmada 4,5 puan azalış

Temmuz ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 4,5 puan azalarak yüzde 29,7 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,9 puan azalarak yüzde 17,4 oldu.

İşsizlik yıllık 2,5 puan azalırken, istihdam 2,8 puan arttı

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,5 puan azalarak yüzde 12,1'e düştü. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 585 bin kişi azalarak 4 milyon 3 bin kişi olarak gerçekleşti.



İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 45,8'e yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 266 bin kişi artarak 29 milyon 206 bin kişi oldu.

İstihdamın yüzde 56,2'si hizmet sektöründe yer aldı

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi, artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,0'ı inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.