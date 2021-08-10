İşsiz sayısı haziranda 823 bin kişi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; işsizlik haziran ayında yüzde 10.6 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişiye geriledi.

İşsizlik mayıs ayında ise 13,2 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı da 4 milyon 237 bin kişi olmuştu.

Açıklanan bu verilerle birlikte işsizlik rakamları son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 44,9 olarak gerçekleşti.

Yine mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılım oranı ise haziran ayında bir önceki aya göre 222 bin kişi azalarak 31 milyon 984 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 50,2 olarak gerçekleşti.

Genç İşsizlik yüzde 22.7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6'ya çıktı. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 42,3 seviyesinde gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22.4

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4'e geriledi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışma oranı yüzde 17.3

Haziran ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak yüzde 17,3 oldu.

İşsizlik yıllık yüzde 10.4, istihdam yüzde 45.9

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak yüzde 10,4 olarak kaydedildi. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 648 bin kişi azalarak 3 milyon 380 bin kişi olarak gerçekleşti.



İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 45,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 358 bin kişi artarak 29 milyon 227 bin kişi oldu.

İstihdamın yüzde 54,5'i hizmet sektöründe yer aldı

Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.