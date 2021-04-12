TÜİK açıkladı: Şubat ayında işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat döneminde işsizlik oranını 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 olarak açıklandı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 26,9, istihdam oranı yüzde 28,1 oldu.

Öte yandan cari işlemler dengesi, şubat ayında 2,61 milyar dolar açık verdi. Cari işlemler hesabının şubatta 2,45 milyar dolar açık vereceği düşünülüyordu. Yıllık cari işlemler açığı, 36,6 milyar dolardan 37,8 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu. Açıklamada şöyle denildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Şubat ayında 2.442 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 466 milyon ABD doları fazla vermiştir. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon ABD doları tutarında azalarak 393 milyon ABD doları olmuştur. Bir önceki yılın Şubat ayında 131 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 132 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 714 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 273 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 486 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 546 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 439 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.375 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 31 milyon ABD doları net azalış ve Türk Lirası cinsinden 101 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 70 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 534 milyon ABD doları ve 141 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 179 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ayda 925 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir."

TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranları şöyle:

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %43,4 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %43,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %50,1 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak 31 milyon 712 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %50,1 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Şubat 2021



Genç nüfusta işsizlik oranı %26,9, istihdam oranı %28,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla %26,9, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla %28,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %38,5 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, (%), Şubat 2021



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %55,8'i hizmet sektöründe yer aldı

Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 52 bin kişi, sanayi sektöründe 166 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 37 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,4'ü tarım, %20,8'i sanayi, %6,0'ı inşaat, %55,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %28,3 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak %28,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,8 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %22,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Şubat 2019-Şubat 2021



Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı %14,1, istihdam oranı %42,9 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 puan artarak %14,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 206 bin kişi artarak 4 milyon 445 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak %42,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 69 bin kişi artarak 27 milyon 150 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmamış işgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak %49,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 275 bin kişi artarak 31 milyon 595 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %16,7 oldu

Şubat ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan azalarak %27,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,6 puan azalarak %16,7 oldu.