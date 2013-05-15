İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,5 oldu. Şubat ayında kentsel alanlarda işsizlik oranı yıllık bazda değişmeyerek yüzde 12,1, kırsal alanlarda ise 2 puanlık artışla yüzde 7,3 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2013 Şubat Dönemi Sonuçları''na göre, geçen yılın şubat ayında 2 milyon 721 bin olan işsiz sayısı, 163 bin artarak, bu yılın aynı ayında 2 milyon 884 bine yükseldi.

Aynı dönemde istihdam ise 23 milyon 338 binden, 24 milyon 546 bin kişiye çıktı.

Şubat ayında işgücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,7 puan artarak yüzde 49,6 olarak belirlendi.