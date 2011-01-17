-İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,2 OLDU ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Türkiye'de 2010 Ekim döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan düşerek, yüzde 11,2 oldu. İşsizlik oranı 2009 Ekim döneminde yüzde 13,0 seviyesinde idi. Tarım dışı işsizlik yüzde 14,1 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,3 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Ekim Dönemi Sonuçlarına (Eylül, Ekim, Kasım 2010)'' göre, 2009 yılı Ekim ayında 3 milyon 299 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl söz konusu dönemde 2 milyon 901 bin kişi oldu. İstihdam ise 22 milyon 19 binden, 22 milyon 972 bin kişiye çıktı. Ekim dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle: /* . 2009/Ekim 2010/Ekim . ------------- ------------- KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 70.773 71.574 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 51.933 52.788 İŞGÜCÜ (bin) 25.319 25.873 .İstihdam (bin) 22.019 22.972 .İşsiz (bin) 3.299 2.901 İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 48,8 49,0 İstihdam Oranı (yüzde) 42,4 43,5 İşsizlik Oranı (yüzde) 13,0 11,2 .Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 16,4 14,1 .Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 24,0 21,3 İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 26.614 26.915 */