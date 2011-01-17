T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,2 OLDU ANKARA (A.A)

17 Ocak 2011 12:24

-İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,2 OLDU ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Türkiye'de 2010 Ekim döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan düşerek, yüzde 11,2 oldu. İşsizlik oranı 2009 Ekim döneminde yüzde 13,0 seviyesinde idi. Tarım dışı işsizlik yüzde 14,1 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,3 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Ekim Dönemi Sonuçlarına (Eylül, Ekim, Kasım 2010)'' göre, 2009 yılı Ekim ayında 3 milyon 299 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl söz konusu dönemde 2 milyon 901 bin kişi oldu. İstihdam ise 22 milyon 19 binden, 22 milyon 972 bin kişiye çıktı. Ekim dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle: /*      .                                     2009/Ekim      2010/Ekim      .                                     -------------   -------------      KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin)              70.773         71.574        15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)     51.933         52.788      İŞGÜCÜ (bin)                              25.319         25.873        .İstihdam (bin)                           22.019         22.972        .İşsiz (bin)                               3.299          2.901         İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)             48,8           49,0          İstihdam Oranı (yüzde)                      42,4           43,5          İşsizlik Oranı (yüzde)                      13,0           11,2          .Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)          16,4           14,1          .Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)        24,0           21,3          İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)           26.614         26.915 */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24