İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu (2)

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İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Türkiye genelinde işsizlik Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde 0.1 artışla yüzde 10.8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise 15 ve üstü yaştakilerde işsiz sayısı Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

“Temmuz döneminde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0.1 puanlık düşüşle yüzde 12.9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24) işsizlik oranı 1.2 puanlık düşüşle yüzde 19.9’ olurken, 15.64 yaş grubunda ise 0.1 puan artarak yüzde 11 oldu.

“İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artışla yüzde 48.2’ye yükseldi.

“Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 247 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 755 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.7’si tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 6.9’u inşaat, yüzde 53.9’u ise hizmet sektöründe yer aldı.

“Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.2 puan, inşaat sektörünün payı 0.7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.8 puan, hizmet sektörünün payı 1.1 puan arttı.

“İşgücü Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 596 bin kişi artarak 32 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 54 oldu. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.3 puanlık artışla yüzde 73.8, kadınlarda ise 0.4 puanlık artışla yüzde 34.7 oldu.

“Temmuz döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puan azalarak yüzde 34.3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22.2 oldu.

“Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre altı bin kişi azalarak 28 milyon 733 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47.4 oldu.

“Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 53 bin kişi artarak 3 milyon 562 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.1 puan artarak yüzde 11 oldu.

“Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 53.2 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, sanayi sektöründe 34 bin, inşaat sektöründe 52 bin kişi azalırken, tarım sektöründe üç bin, hizmet sektöründe 77 bin kişi arttı. (Grafik-Tablo)