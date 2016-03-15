Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 10.8'e yükseldi

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 59 bin kişi artarak 3 milyon 204 bin kişi oldu. Kasım ayında %10.5 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, %10.8'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı "işgücü istatistikleri"ne göre, aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %12,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1 puanlık azalış ile %19,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,2 puanlık azalış ile %11 olarak gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede "2015 yılında 806 bin kişiye iş bulmamıza rağmen işsizlik oranı yüksek seyretti. İşgücü piyasası reformu ertelenemez" ifadelerini kullandı.

Odeabank ekonomisti Şakir Turan ise, asgari ücretin artışın henüz Aralık verilerine yansımadığını, bununla birlikte Ocak ayı verilerinde bu nedenle kayıt dışı istihdamın biraz daha artmasının beklenebileceğini ifade etti. Turan, genç işsizlik tarafında bir parça iyileşme olduğunu ifade etti. Turan, bu durumun nedeninin daha çok gençlerin umudunu kaybedip işgücü piyasasından çekilmesi olduğunu belirtti.

İstihdam oranı %45,4

İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 806 bin kişi artarak 26 milyon 448 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile %45,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 7 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 814 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,9’u tarım, %20,1’i sanayi, %7,1’i inşaat, %53,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.



İşgücüne katılma oranı %50,9

İşgücü 2015 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 865 bin kişi artarak 29 milyon 652 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %50,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla %71, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla %31,2 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı %32,1

Aralık 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak %32,1 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 67 bin kişi artarak 26 milyon 953 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı değişim göstermeyerek %46,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 94 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %10,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %51,5 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, hizmet sektöründe 60 bin, tarım sektöründe 45 bin, inşaat sektöründe 3 bin kişi artarken, sanayi sektöründe ise 42 bin kişi azaldı.