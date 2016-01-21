100 milyarı aşan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işsizlere yalnızca 3.2 milyar ödendi

Çalışanların ve işverenlerin primleriyle oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu 100 milyar lirayı aşarak, Türkiye’nin en büyük finansal varlıklarından biri haline geldi. Fon’dan işsizlere ise sadece 3.2 milyar lira ödendi.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre; sık sık kaynak paketi olarak akla gelen ve tartışılan işsizlik sigortası fonu, 2016 yılında 100 milyar TL’lik büyüklüğü aşarak 106 milyar TL olacak. Böylece fondan en fazla brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar maaş alabilen işsizler ve fona her ay prim ödeyerek katkıda bulunan çalışanlar ve işverenler, Türkiye’nin en büyük finansal varlığından birini oluşturmuş olacaklar.

2015 yılında ise 93 milyar liraya ulaşan Fon’dan çalışanlara işsizlik maaşı olarak yapılan ödeme 2 milyar 199 milyon TL’de kaldı. Aynı dönemde kısa çalışma ödeneği olarak da 305 milyon TL ödendi.

Ekonomi yönetiminin hesaplamalarına göre bu yıl itibariyle 105 milyar 277 milyon TL olacak olan fon, büyümesini diğer yıllarda da sürdürecek. 2017 yılında 117 milyar 178 milyon TL’ye çıkacak olan fonun büyüklüğü 2018 yılına gelindiğinde ise 130 milyar 98 milyon TL olacak.

Gelirin giderden fazla olması durumu 3 yıl içinde de benzer seviyelerde olacak ve gelirler giderlerden yılda ortalama 12 milyar TL fazla olacak. Fonun 2015 Aralık ayı büyüklüğü ise 93 milyar 74 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Fondan aralık ayında işsizlik maaşı olarak sadece 201 milyon 490 bin TL ödenirken, kısa çalışma ödeneğine 25 milyon TL, aktif işgücü programlarına da 490 milyon 361 bin TL aktarıldı.

İşsizlik maaşı ne kadar?

Büyüklüğü bu yıl 100 milyar TL’yi aşacak olan fondan ise işsizler sınırlı bir şekilde faydalanıyor. İşsizlik maaşı ödemeleri mevcut mevzuata göre brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Bu nedenle de 2016 yılı itibariyle işsizlik ödeneğinde alt sınır 658 TL olurken, üst sınır ise bin 317 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca çalışanların işsizlik maaşı alabilmesi için 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi, kendi isteği dışında işsiz kalması gerekiyor. Fondan yararlanma koşullarının kolaylaştırılacağı yönündeki açıklamalar ise son 5 yıldır yapılıyor, ancak bu konuda bugüne kadar hiçbir adım atılmadı.