İşsizlik maaşına rekor başvuru

Yaşanan ekonomik kriz ile birlikte Türkiye'de işsizlik çığ gibi büyürken, işsizlik maaşı alanların sayısı da arka arkaya rekorlar kırıyor.



Türkiye İş Kurumu'nun (İşkur) açıkladığı verilere göre nisan ayında tam 317 bin 736 kişiye işsizlik sigortası fonundan ödeme yapıldı. Bu rakam şimdiye kadar ulaşılan en büyük rakam olarak kayıtlara geçti.



İşsizlik sigortası fonundan yararlananların sayısı geçen yılın nisan ayında işse sadece 120 bin 572 kişi seviyesindeydi. Böylece aradan geçen bir yılda fondan yararlananlar üç kata yakın bir artış göstermiş oldu.



Aslında Türkiye'de işsizliğin geldiği noktayı yandaki grafik en güzel şekilde özetliyor. 2006-2007 yıllarında benzer seviyelerde seyreden işsizlik fonundan yararlananların sayısı Haziran 2008'den itibaren istikrarlı bir artış trendine geçiyor. Haziran 2008'de 119 bin 730 olan sayı kademe kademe artarak 2008 sonunda 193 bine, mart ayı sonunda da 311 bine çıkıyor. İşsizlik sigortası fonundan yararlananların sayısı geçen ay itibariyle de 317 bin 736 lişi ile yeni bir rekor kırıyor.



Öte yandan yine İşkur'un verilerine göre İşsizlik Sigortasının uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 30.04.2009 tarihine kadar sisteme 1.719.696 kişi başvuruda bulunmuş, 1.509.986 kişi de işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış. Mart 2002 tarihinden Nisan 2009 tarihine kadar toplamda 2.23 milyar TL ödeme yapılmış.



Nisan 2009 ayında ise toplam 107.8 milyon TL ödeme yapılmış.



