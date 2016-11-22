İşsizlik fonunda biriken 101 milyar liradan sadece 13 milyarıyla işçilere ödeme yapıldı!

İşçilerin işsiz kaldıklarında yararlandıkları işsizlik sigortası fonunda biriken para 101 milyar 37 milyon liraya ulaştı. Buna karşın Mart 2002’den Ekim 2016’ya kadar işsiz kalan işçilere sadece 13.6 milyar lira ödeme yapıldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, bakanlığın yaptığı denetimlerde 1498 "sahte işyeri", 62 bin 709’da "sahte sigortalı" tespit edildi. Ekim 2008’den bugüne kadar yapılan denetimlerde de 2.2 milyon çalışanın kayıt dışı olduğu belirlendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi ele alındı. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, komisyona başında işçi bareti ile geldi. Barette Ermenek ve Soma’daki "iş cinayetlerine" dikkat çeken yazılar yer aldı. Çam, salonun duvarına da "Şirvan kader değil cinayet" yazılı üzerinde toprak altında olan işçilerin isimlerinin yer aldığı pankart astı. Bütçeden dikkat çeken ayrıntılar da şöyle:

- Çalışma çağında 58 milyon 756 bin kişi var. İşgücü sayısı 30 milyon 961 bin kişi. İstihdam sayısı 27 milyon 636 bin kişi. İşsiz sayısı 3 milyon 324 bin kişi.

- Sigorta prim borçlarının yapılandırılması kapsamında bugüne kadar 26 milyar lira SGK alacağı yapılandırıldı.

- Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "emeklilikte yaşa takılanlarla" ilgili düzenleme yapılması halinde bunun 400 milyar lira ek maliyet getireceğini söyledi. Müezzinoğlu, "Bu maliyetin son tahlilde sonraki nesillerin sırtına yükleneceği unutulmamalıdır" dedi.

- İşçilerin, işsiz kaldıklarında yararlandıkları işsizlik sigortası fonunda 101 milyar 37 milyon lira birikti. Fonun yıl sonunda 102 milyar 931 milyon lira olması bekleniyor. Fonda biriken bu kaynağa karşın işsizlik sigortası ödemelerinin başladığı 2002 Mart ayından 2016 Ekim sonuna kadar yaklaşık 5 milyon kişiye 13.6 milyar lira ödeme yapıldı.

- Kadınların çocuklarına bakabilmesi amacıyla başlatılan “yarım çalışma ödeneği” uygulaması kapsamında nisan ayından ekim sonuna kadar 1004 kişiye 1.4 milyon lira ödeme yapıldı.

- 2008 Ekim-2016 Eylül döneminde toplam 2 milyon 205 bin 630 çalışan ile 174 bin 39 işyerinin "kayıt dışı" olduğu tespit edildi.

- Denetim faaliyetleri kapsamında 56 bin 672 işyeri denetlendi. 5 bin 96 işyerinin "kaçak" olduğu belirlendi. 2 milyon 77 bin 445 sigortalı denetlendi. 1498 işyerinin "sahte" olduğu ortaya çıktı. 28 bin 646 sigortalının "kayıt dışı" olduğu belirlendi. 62 bin 709 "sahte sigortalı" tespit edildi. Kaçak, sahte işyerleri, kayıt dışı çalışanlar nedeniyle SGK’nin 119 milyon 572 bin 363 lira kurum zararı tespit edildi.