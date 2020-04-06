İşsizlik Fonu'nun nakit ihtiyacını gidermeye yönelik ilk adım: Merkez Bankası Fon'un 5 milyar liralık tahvilini satın aldı



Merkez Bankası geçen hafta 9.3 milyar lirayla bugüne kadarki en yüksek haftalık tahvil alımını gerçekleştirdi. Merkez Bankası’nın cuma günü bankalar aracılığıyla İşsizlik Sigortası Fonu'na ait 5 milyar TL tahvil alımı yaptığı belirtiliyor.

Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta başında piyasa yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları devlet iş borçlanma senetlerini geçici bir süre için TCMB'ye satma olanağı sağlanacağını açıklamıştı. Böylelikle İşsizlik Sigorta Fonu'nun likidite ihtiyacının piyasa işleyişi üzerindeki olası etkileri sınırlandırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlandığı belirtilmişti.

Fon'un kaynaklarının tahvilde tutulması tartışma konusu olmuştu

İşsizlik Sigortası Fonu’nda bulunan 131 milyar liranın devlet tahvillerine yatırılmış olması daha önce tartışma konusu olmuştu. Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, "130 milyar TL bakiyesi olduğu söylenen İşsizlik Fonu’nda nakit yok. Çünkü işverenden, devletten ve işsizden kesilerek biriktirilen bu fon aylık olarak kamu ihalelerine hazine borçlanmaları için kullanılıyor. Yani devlet bu parayı harcıyor. Tahvil ve bono var, nakit para yok, sadece yükümlülük var" demişti.

T24 yazarı Barış Soydan, Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta satın aldığı tahvil tutarının İşsizlik Fonu’nda bulunan paranın çok küçük bir tutarı olduğunu belirterek, “70 bin firmanın 1 milyon çalışan için kısa çalışma ödeneği başvurusu yaptığı açıklandı. Kısa çalışma ödeneği İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor. Bu dönemde yüz binlerce kişi de işsiz kaldı. İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki paranın nakte dönüşünün hızlanarak sürmesi gerekir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Koronavirüs’ün yol açtığı işsizlik dalgasıyla ilgili olarak, "Gerek İşsizlik Fonu'nun sağlam bilançosu, gerek ekonomi kurumlarının ellerindeki araçlar, sürecin uzaması durumuna karşı güçlü duruşumuzun sürmesi için önemli bir destek sağlayacaktır" demişti.