‘İşsizlik değil, iş beğenmezlik var’

İşkur: Büro hizmetleri için açılan mesleki kurslara başvuru için kuyruklar oluşurken, sanayiye yönelik kurslara başvuran kişi bulmakta zorlanıyoruz.



İşkur Adana İl Müdürü Haşim Meydan, işsizlere iş beğendirmekte zorlandıklarını bildirdi.



Meydan, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, istihdamı artırmaya yönelik mesleki kurslar açtıklarını söyledi.



Bu kurslara katılan kursiyerlere günlük 15 TL ödeme yaptıklarını ifade eden Meydan, şöyle dedi:



"Özel kurslara katılmak için para ödemeniz gerekirken, biz üstüne para veriyoruz. Ayrıca kursların çoğunda da yüzde 50 istihdam garantisi sağlıyoruz. Ama buna rağmen, çoğu zaman yeterli katılımı sağlayamıyoruz, çünkü bizde işsizlik değil, iş beğenmemezlik var. Büro hizmetleri için açılan mesleki kurslara başvuru için kuyruklar oluşurken, sanayiye yönelik kursa başvuran kişi bulmakta zorlanıyoruz. Bunun yanı sıra adama 'Ne iş yapıyorsun?' diye soruyorsun, 'İşsizim. Ne iş olursa yaparım' diyor ancak vasıfsız olmasına rağmen tarlaya çapa işine gitmiyor, kaynakçılık kursuna gelmiyor. Anlamıyorum eğer açsan 25 TL yevmiye veriliyor niye gitmezsin."



Mesleki kurslara özel önem veriyoruz



İşkur Adana İl Müdürü Haşim Meydan, sanayi alanında açılan mesleki kurslara beklenen ilgiyi görmemelerine rağmen, bu kursların açılmasına özel önem verdiklerini bildirdi.



Bu yıl çeşitli dallarda 73 adet kurs açtıklarını ifade eden Meydan, özellikle üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu işbirliğini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.



Uluslararası sertifikalı kurslar sayesinde istihdam sorununa önemli oranda çözüm bulunabileceğini vurgulayan Meydan, kurs sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.



Meydan, Adana'da 42 bin civarında kayıtlı işsiz bulunduğunu, bu rakamın önceki yıllara göre artmış gibi görünmesine rağmen, İşkur'a internet üzerinden de başvuru yapılmaya başlanmasının sayı üzerinde etkili olduğunu belirtti.



İşsizlik maaşından yararlananların sayısının da arttığını bildiren Meydan, "Geçen yıl bu dönemlerde her ay 500 yeni kişiye işsizlik maaşı ödemeye başlarken, bu sayı aylık 700'e yaklaştı' diye konuştu.

