'İşsizliğin nedeni yanlış politika'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cevat Ayhan, Türkiye'de işsizlik oranının her geçen gün arttığını, bunun da, hükümetin izlediği yanlış politikalar ve IMF programlarından kaynaklandığını öne sürdü.





Partisinden Tavşanlı Belediye Başkanlığına seçilerek görevine başlayan Mustafa Güler'i ziyaret eden Ayhan, Güler'i kutlayarak, halkın beklediği işlerin yürütülmesi, şikayetlerinin giderilmesindeki gayretlerine destek vereceklerini anlattı.



Cevat Ayhan burada yaptığı konuşmada, "Yerel seçimlerde önemli bir başarı elde eden partimizi, genel seçimlerde iktidara taşıyacak çalışmaları başlattık" dedi.



Ayhan, Türkiye'de artan işsizlik oranının, hükümetin izlediği yanlış politikalar ve IMF programlarından kaynaklandığını savundu.



Geçen yıl IMF programlarının uygulanması sonucu üretim girdilerinin artmasıyla sanayicinin Mısır, Çin gibi ülkelere taşınmaya başladığını belirten Cevat Ayhan, bunun da işsizliğin artmasına neden olduğunu söyledi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de üretim girdileri yüzde 70 arttı. Yerli üretici bu girdilerle rekabet gücünü kaybetti. İşçi çıkarmaya, üretimini azaltmaya başladı. Sanayici üretimini, girdilerin düşük olduğu Çin, Mısır gibi ülkelere taşıdı. Bu da cari açığı, dış borçları ve işsizlik oranını artırdı.



Tarımsal destekler acil olarak artırılmalı, piyasayı canlandıracak önlemler alınmalıdır. Hükümetin ÖTV oranını düşürmesi, geniş anlamda çözüm getirmeyecek sektörleri canlandırmıştır. Araç satışlarında ÖTV oranının düşürülmesinden dolayı yaşanan patlama sadece araç üreticilerine yaramakta, bu da işsizliğin azaltılmasında ve piyasaların canlanmasında fayda sağlamamaktadır."

