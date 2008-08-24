İşsizdiler 'tiyatrocu' oldular

Bitlis'in Tatvan ilçesinde genellikle işsiz gençlerin bir araya geldiği kahvehanede tanışan 14 genç, ilçenin ilk tiyatro topluluğunu kurdu.



Tatvan Tiyatro Toplululuğu üyelerinden Recep İdikurt, arkadaşlarıyla, lise veya üniversite mezunu olan ancak genellikle iş bulamayan gençlerin bir araya geldiği kahvehanede tanıştıklarını, bazen de internet kafeye gittiklerini belirtti.



Kahvehanede, gruptaki gençlerin tiyatro topluluğu oluşturma fikrini tartışmaya başladığını ifade eden İdikurt, sonunda böyle bir grup oluşturmaya karar verdiklerini ve uzun süre bunun üzerinde çalıştıklarını söyledi.



Destek bekliyorlar



Gruptaki gençlerin sayısının 14'e ulaştığını, bunlardan birkaçının okudukları dönemde tiyatro deneyimi edindiklerini belirten İdikurt, "Herkes kendine güveniyordu. Bu işi başarabileceğimize inandık. İlk oyunumuz Magazin Vole'yi Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde sergiledik. Bu oyunumuzda esnaf bize destek oldu. Grubumuzdaki gençlerin sayısının artması ve daha fazla oyun sahnelememiz için ilçedeki yönetici ve iş adamlarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.



Gruptaki gençlerden Fırat Üniversitesi Resim Bölümü mezunu Mehmet Altun da kendisinin ve gruptaki arkadaşlarının tiyatroyu sevdiğini belirtti. Altun, "Eskiden zamanımızın çoğunu okey oynayarak veya internet kafede geçiriyorduk. Bu işin sonu olmadığını anladık.Tiyatro sayesinde herkes kötü alışkanlıklarını bıraktı. Başlattığımız bu faaliyetin devamı için destek bekliyoruz" dedi.



Oyunculardan Özcan Ayaz ise daha önce zamanının çoğunu kahvehanede geçirdiğini belirterek, tiyatro topluluğu kurduktan sonra yeni projeler ürettiklerini ve zamanı daha verimli değerlendirdiklerini kaydetti.

