İşsiz sayısı 5 yılda 1 milyon 58 bin kişiye çıktı

T24-

5 yıllık süreçte mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı yüzde 46.4’ten, yüzde 48.9’a çıktı. 2005 yılında 19 milyon 962 bin kişi olan mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı 5 yıllık dönemde 2 milyon 203 bin kişi artarak 22 Milyon 165 bin kişiyi bulurken, işgücü ise aynı dönemde 3 milyon 261 bin kişi artarak, 22 milyon 251 bin kişiden 25 milyon 512 bin kişi düzeyine ulaştı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2005 - Ocak 2010 yıllarına ilişkin Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış Temel İşgücü Göstergeleri’ni açıkladı. Buna göre İşgücü serilerinin mevsim etkilerinden arındırılması çalışmasının başlangıç noktası olan 2005 Ocak dönemine göre 2010 yılı Ocak döneminde işsizlik oranı 2.8 puan artışla yüzde yüzde 10.3’ten yüzde 13.1’e çıktı. Ocak 2005-Ocak-2010 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre işsiz sayısı 1 milyon 58 bin kişilik artışla 2 milyon 289 bin kişiden 3 milyon 347 bin kişiye ulaştı.



İSTİHDAM EDİLEN KİŞİ SAYISI 2.2 MİLYON ARTTI



Ocak 2005-Ocak 2010 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı 2.5 puanlık artışla yüzde 46.4’ten, yüzde 48.9 seviyesine yükseldi. İşgücü serilerinin mevsim etkilerinden arındırılması çalışmasının başlangıç noktası olan 2005 Ocak döneminde istihdam edilen kişi sayısı 19 milyon 962 bin kişi iken, geçen 5 yıllık süreçten sonra 2 milyon 203 bin kişi artarak, 2010 Ocak döneminde 22 milyon 165 bin kişiye ulaştı.



İşgücü ise aynı dönemde 3 milyon 261 bin kişi artarak, 22 milyon 251 bin kişiden 25 milyon 512 bin kişiye çıktı.



MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER HER AY YAYINLANACAK

Hanehalkı işgücü araştırmasının tahminlerini 2005 yılından itibaren hareketli üçer aylık dönemleri esas alarak, aylık olarak yayımlayan TÜİK, işgücü verilerinin dönemler arasında objektif olarak karşılaştırılabilmesi için mevsim etkilerini seriden arındırarak yayınladı.





Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırma Kılavuzuna göre, işgücü verilerinde güvenilir mevsim etkilerinden arındırma çalışmasının yapılabilmesi için gerekli olan gözlem sayısına 2009 yılı sonu itibariyle ulaşan TÜİK, 2005 yılından itibaren tüm serinin, yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmesi işlemi 15 Nisan 2010 tarihinde tamamladı. Bu çerçevede Ocak 2005-Ocak 2010 dönemine ilişkin işsizlik, istihdam ve işgücü göstergelerine ait mevsim etkilerinden arındırılmış verileri yayınlayan TÜİK, cari döneme ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü verilerini, hanehalkı işgücü araştırması haber bülteni ile birlikte her ay düzenli olarak yayımlayacak.