İşsiz sayısı 3 milyon 531 bin kişiye ulaştı

İSTANBUL, (DHA)- Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki 15 ve üzeri yaştakilerde işsizlik oranı yüzde 10.8 seviyesinde gerçekleşirken, bu oranın 2017 yılının aynı ayına göre 88 bin kişi arttığı görüldü.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, işgücü istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki 15 ve üzeri yaştakilerde işsizlik oranı 10.8 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu rakamın 2017 yılının aynı oranına göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 kişiye ulaştığı görüldü. Genç nüfusta ise (15 -24 yaş aralığı) işsizlik oranı yüzde 1.2 puanlık azalış gösterirken, 15 ve 64 yaş arasındaki grupta 0.1 puan artış gösterdiği saptandı.

İSTİHDAM ARTTI

Verilere göre; 2018 yılı Temmuz ayı itibarıyla istihdam oranı 0.2 puan artarken, yüzde 48.2 seviyesine ulaştığı görüldü. Böylelikle istihdamın 2017 yılının aynı dönemine oranla 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişiye çıktığı saptandı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.7’si de tarım, yüzde19.5’i sanayi, yüzde 6.9’u inşaat, yüzde 53.9’u ise hizmet sektöründe yer aldığı tespit edildi.

İşgücüne katılma oranı da aynı şekilde artış gösterirken, 2017 yılının aynı ayına göre 596 bin yükselerek toplamda 32 milyon 796 kişinin katıldığı belirlendi. Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 azalarak yüzde 34.3 seviyesinde gerçekleşti.

MEDYANIN DA GÜNDEMİNDE

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. 2018 yılında yazılı basına 56 bin 395 haber çıkışı tespit edilirken, 2017 yılında bu rakam 48 bin 854 oldu. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, işsizliğin en çok genç nüfusla beraber haber olduğu dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

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