İşsiz kalmaya sevinen tek esnaf: Eğitim şart!

Hatay'da okuma-yazması olmayanların mühürlerini kazıyan esnafın işi, eğitim düzeyi yükseldikçe azalıyor ancak onlar buna üzülmüyor.



Tarihi dokusundan hiçbir şey kaybetmeyen Hatay'ın Kışla Saray Mahallesi, Valilik Caddesi'nde, başta Milli Eğitim ve BAĞKUR olmak üzere çok sayıda resmi kuruma yakın bir noktada, tek odalı ofisinde müşteri bekleyen mühür kazıyıcı Hasan Öztürk'ün (76) müşterilerinin tamamını, kendisi gibi yaşlılar oluşturuyor.



Türkiye'de son yıllarda düzenlenen kampanyalarla okuma-yazma oranında yaşanan yükseliş nedeniyle kazıma mühürlere ihtiyacın kalmadığını belirten Hasan Öztürk, "işlerimiz bitme noktasına geldi ancak bundan üzüntü duymuyoruz" dedi.

Hasan Öztürk, 20 yıl öncesine kadar günde 40-50 mühür kazıyıp sattığını, şimdi haftada 1-2 bile çıkmadığını, mesleğin gerilemesinin Türkiye'de eğitim seviyesinin yükseldiğini gösterdiğini belirterek, "Yeter ki eğitimli toplum olalım işsiz kalmaya razıyız" diye konuştu.

İmza yerine geçerli olan mühürü kullananların sayısının her geçen gün azaldığına dikkati çeken Öztürk, yakın bir gelecekte mührün tamamen tarihe karışacağını belirterek, şöyle devam etti:



" Zaten okuma-yazma bilmeyen kuşaktan da büyük bölümü öldü. Mührün tanesini 4-5 YTL'ye yapıyoruz. Eski yıllarda mührün iskeletini de kendimiz yapardık. Şimdi İstanbul'dan hazır getirtiyoruz. Daha ekonomik oluyor. Eğitim düzeyinin yükselmesine seviniyoruz. Belki kazacımız azaldı ama ülkenin geleceği için okuma bilenlerin artmasından mutlu oluyoruz."

Hasan Öztürk, mühür kazıyıcılığı para kazandırmadığı için arzuhalcilik ve emlakçılık yaparak geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Öztürk, mührün artık tek başına imza yerine geçmediğini, ayrıca okuma-yazma bilmeyenlerin resmi evraklarda parmak izinin de alındığını da hatırlattı.