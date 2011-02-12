‘İşsiz kalırız veto edin’

T24 - Yargıtay’a 6 ve Danıştay’a 2 yeni daire kurulup acil 198 üye atanmasını öngören yasaya karşı olan Yargıtay ve Danıştay Başkanları randevu talep ederek, dün peş peşe Çankaya Köşkü’ne çıktı. Yasaya ilişkin endişelerini dile getiren iki başkan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den düzenlemeyi veto etmesini istedi.



Her iki başkan da “İş yükümüz yapay. İşler azalacak üye ve daire fazlalığı olacak” uyarısı yaptı.





Kurumsal görüş



Gül, dün saat 16.30’da Danıştay Başkanı Mustafa Birden’i kabul etti. 30 dakika süren görüşmede Birden, Danıştay’ın 200 bine yaklaşan dava sayısının yargıyı hızlandırmak için hazırlanan ikinci paketinin de yasalaşıp yürürlüğe girmesiyle 50 bin daha azalacağını, 100 binin altına ineceğini, iki yeni daire kurulup 61 üye daha atanması halinde, “işsiz kalacaklarını” anlattı. Birden, Danıştay’ın yasaya neden karşı olduklarını anlatan kurumsal görüşünü de Gül’e sundu.





'İş yükü yapay'



Birden’den sonra saat 17.00’de Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Köşk’e çıktı. Gül’ün, Gerçeker’le görüşmesi de 30 dakika sürdü. Gerçeker de Gül’e, Yargıtay’ın 2 milyona yaklaşan dosya sayısının yapay olduğunu, sorunun TCK’nın dokuz kez, CMK’nın beş kez değişmesinden kaynaklandığını anlattı. Yargıya haksızlık yapıldığını, ceza davalarında dosyaların birikmesine ve zaman aşımına uğramasında Yargıtay’ın sorumlu olmadığını savunan Gerçeker, “Bunun asıl nedeni, Hükümet’in TCK ve CMK’da yaptığı değişikliklerdir” dedi. TBMM’ye de sundukları Yargıtay görüşünü Gül’e veren Gerçeker, şunları aktardı: “Bölge Adliye Mahkemelerinin fiilen faaliyete geçmesiyle ceza davalarıyla ilgili dosyaların yüzde 85’i Yargıtay’a gelmeyecek. Mevcut dosyalar da kısa sürede eritilecek. Yeni daireler kurulup yeni üyeler seçildikten kısa süre sonra işlerin azalması sonucu Yargıtay’da üye ve daire fazlalığı oluşacak.”



