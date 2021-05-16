İşsiz kalınca  müzik aletlerini de satan müzisyen Muhammed Yeşerir: Sesimizin duyulması için ölmemiz mi gerekiyor?

Sosyal medya paylaşımlarıyla destek arayan müzisyen Muhammed Yeşerir, “Cezaevi mahkûmları gibi gün sayıyoruz. Sesimizin duyulması için ölmemiz mi gerekiyor?” dedi. Yeşerir, işsiz kaldıktan sonra geçinebilmek için müzik aletlerini sattığını söyledi.

Gazete Duvar’dan Meral Candan’ın haberine göre, sosyal medyada “Artık dayanamıyorum. Ölmek istemiyorum. Ailem var. 2 yaşında kızım var. Yasaklar bizi öldürdü. Müzisyenim ben. Ekmek kapım yasak. Çok çaresiz kaldım. Sesimi duyun. Lütfen yardım edin!” paylaşımları yapan Yeşerir, “Dokuz yıldır müzisyenlik yapıyorum. Piyanistim ben. Müzik Dayanışma Platformu var. Müzisyenler olarak ilk başta birbirimize yardım ediyorduk ama hepimiz yardıma muhtaç duruma gelince ortak karar alıp müzik aletlerimizi sattık. Klavyem vardı, şimdiki piyasa değeri 27 bin lira, 8 bin 500 liraya sattım. Hoparlörümün çifti de 3 bin lira iken bin liraya sattım” diyen Yeşerir, bunlar da yetmeyince iş aramış. “Bir simit arabası aldım. Ama o dönemde de sokağa çıkma kısıtlaması oldu, elimizde kaldı araba. İş için bir sürü yere başvurdum ama bulamadım. Zaten pandemi dönemi işçi çıkarıyor millet. Kimse kazanmıyor ki, bana ne versinler?” dedi.