İşsiz kalan gazetecilerin sayısı bine yaklaşıyor; işte OHAL'in basına faturası

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi, son 3 aylık medya raporunu açıkladı. Rapora göre, 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL sürecinde, 118 basın kuruluşu kapatıldı, 184 basın çalışanı göz altına alındı ve bunlardan 56’sı tutuklandı; 886 basın çalışanı işsiz kaldı, 620 gazetecinin basın kartı, 32’sinin de parlamento kartı iptal edildi.

Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında, raporda yer alanları aktaran ÇGD Ankara Şube Yönetin Kurulu Üyesi Çınar Livane Özel, “OHAL sürecinde 118 basın kuruluşu kapatıldı, 184 basın emekçisi göz altına alındı ve bunlardan 56’sı tutuklandı; 886 basın emekçisi işsiz kaldı, 620 gazetecinin basın kartı, 32’sinin de parlamento kartının iptal edildi” diyerek, OHAL’in basına faturasını çıkardı. Türkiye’nin “basın ve gazeteci mezarlığına dönüştüğünü vurgulayan Özel, “Eleştirel habercilik yapan nasın organlarına baskılar sistematik hale geldi. Türkiye’de siyasal ve toplumsal hayat bir darbeden kurtulmuştur ama düşünce, basın ve ifade özgürlüğü darbe üzerine darbe yedi.118 basın kuruluşu AKP iktidarı tarafından kapatılarak, buralarda çalışan basın emekçileri işsiz bırakıldı” diye konuştu.

Özel, Doğan Medya ve AKP arasında ilişkilerin ortaya çıktığına dikkat çekerek “Doğan Yayın Holding Başkan Vekili Mehmet Ali Yalçındağ’ın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a hemen hemen her gün bilgi verdiği ortaya çıktı. Hürriyet gurubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikaları doğrultusunda yayıncılık yapması için çalıştığı görüldü” dedi.

Kapatma, yayın yasağı, işsizlik

ÇGD’nin, OHAL sürecinin kapsayan 3 aylık raporunda, 1 gazetecinin hayatını kaybettiği, 6 gazetecinin darp ediliği, 3 basın merkezine polis bakını düzenlendiği bilgileri verilerek basın emekçilerine yönelik zor kullanımı sıralandı. Basın emekçilerine açılan davalarından da yer aldığı raporda, 22 dava ve soruşturmanın devam ettiği, bunlara 6 yeni soruşturma ve davanın da eklendiğinin altı çizildi. Basın kuruluşlarına kapatma ve haber engelleri ise 6 haber sitesine erişin engeli, 2’sine kapatma, 24 yayın lisansı iptali, 2 gazeteye yayın durdurma, 116 kuruluşun kapatılması, 8 haber için erişim engeli ve 2 olayan ilişkin de yayın yasağı olarak sıralandı.

Rapor’da sansür ve baskı başlığında 15 Temmuz gecesi TRT’nin ve CNN Türk’ün basılması da yer alırken, darbe girişimi sonrasında 'FETÖ'yle hiçbir bağı olmayan gazetecilerin gözaltına alınması ve tutuklandıklarına dikkat çekildi. İşsiz kaşan gazetecilerin sayısı ise CİHAN’dan 60, TRT’den 44, kapatılan radyo, televizyon internet sitelerinden 750 kişi olarak sıralandı. Rapor’da gazeteci-yazar Aslı Erdoğan ve Evrensel Gazeteci muhabirleri Cemil Uğur ve Halil İbrahim Polat’ın tutuklanmalarına uluslar arası basın kuruluşlarından gelen tepkilere de yer verildi.