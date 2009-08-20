'Issız Kadın' yine bir aşk filminde

Issız Adam filmindeki "Ada" rolüyle yıldızı parlayan Melis Birkan, bu kez Tuna Kiremitçi'nin senaryosunu yazdığı "Adını Sen Koy" adlı bir başka aşk filmiyle izleyici karşısına çıkacak. Cemal Toktaş, Ali İl ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın da rol aldığı filmin çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirildi.



Tuna Kiremitçi ilk uzun metrajlı filmi için "Özünde bir aşk filmi... Aynı zamanda dostluk, hayat, ölüm ve biraz da delilik üzerine bir film olmasını istedim. Bütün bunlara aşkın aynasından bakmaya çalıştım" dedi.