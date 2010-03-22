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Yaşam

İşsiz genç insanlık dersi verdi

Sakarya'da, bir süre önce işsiz kalan genç kız, otobüs durağında bulduğu 4 bin liranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

22 Mart 2010 02:00

T24 - Sakarya'da, bir süre önce işsiz kalan genç kız, otobüs durağında bulduğu 4 bin liranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.



Sakarya'da, Amatör Süper Lig Play-Off takımlarından Hanlı Beldespor Antrenörü Çetin Çal, maç için geldikleri Adapazarı'nda, futbolcuların 4 bin liralık priminin bulunduğu zarfı, Gar Meydanı yakınındaki otobüs durağında düşürdü.



Parayı düşürdüğünü fark eden Çal, polise başvurdu.


Bu arada, otobüs durağına gelen 28 yaşındaki Seher Malçok, para dolu zarfı yerde buldu. Malçok, parayı, otobüs yolcularından birinin düşürmüş olması ihtimalini göz önünde bulundurarak duraktaki belediye otobüsü sürücüsüne verdi.

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