Issız adayı çok sevdiler

T24 - Pasifik Okyanusu'nda iki yıllık bir deniz yolculuğuna çıkan Avustralyalı aile 'ıssız' bir adaya düştü.



Aile adadan kurtulabilmiş değil, ama hikayelerini uydu telefonu aracılığıyla anlatıyorlar. Yani bu hikaye bildiğimiz ıssız ada hikayelerine benzemiyor.



Mikronezya adalarından birinin açıklarında tropikal fırtına nedeniyle tekneleri kayalığa çarpan ve kullanılamaz hale gelen Barrie ailesinin altı ay boyunca ıssız adada kalması gerekebilir.

47 yaşındaki baba Andrew Barrie, 43 yaşındaki eşi Jennie ve 12 ve 10 yaşlarındaki iki kızları Diana ve Shannon Mikronezya'nın Yap eyaletinde bulunan Mogmog adlı adacığa sığındı.

Aslında adacık pek de ıssız sayılmaz. Uydu telefonuyla bağlantı kuran aile, 800 metre uzunluğundaki ve 300 metre genişliğindeki adada 200 yerlinin bulunduğunu ve yerlilerin 'son derece geleneksel' yaşadıklarını belirtiyor.



Eski bir pilot olan baba, hurdaya dönmüş olmasına rağmen tekneyi tamir edene kadar adayı terk etmeyeceğini söyledi.



Barrie ve birkaç ada yerlisi tekneyi dört kez çalışır hale getirmeyi denedi, ama başarılı olamadı.

Uydu telefonuyla Avustralya televizyonuna konuşan Barrie, adanın yerlilerinin teknenin tamiri için yardım etmeye çalıştıklarını anlattı.



Barrie'nin tekneye en fazla zarar veren şeyin ise Amerikalıların İkinci Dünya Savaşı sırasında kıyıda bıraktıkları metal bir parça olduğunu söylemesi dikkat çekti. ABD İkinci Dünya Savaşı sırasında Mikronezya'yı bombardımana tutmuştu.



Çocukların ve eşinin moralinin iyi olduğunu anlatan baba, yerlilerin kendilerine bir baraka verdiklerini söyledi. Barakanın adaya gelen misyoner rahipler tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Sadece kaplumbağa eti yedikleri ve hijyen koşulları olmadığı için dizanteriye yakalanan aile, adanın yerlilerinin kendilerine yardım edebilmek için her şeyi yaptıklarını anlattı.



Haziranda yola çıkan aile Şubat 2011'de dönmeyi planlıyordu.



Adanın yerlileri genellikle ne yakalarlarsa onunla besleniyor. Bunlar genelde kaplumbağa ya da yaban tavuğu oluyor. Yiyecekler yakılan ateşte pişiriliyor. Ada bir şef tarafından yönetiliyor. Bu şef adayı kimin ziyaret edip kimin edemeyeceğine karar veriyor. Adadan tek çıkış, misyoner uçakları için küçük bir pist olan komşu ada Flalap'a deniz yoluyla gitmek ya da doğrudan gemiyle denize açılmak.







