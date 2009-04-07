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Kültür-Sanat

'Issız Adam' Yunanistan'da

Yönetmen Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Issız Adam" adlı film Yunanistan'da gösterime giriyor.

07 Nisan 2009 03:00

Yönetmen Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Issız Adam" adlı film Yunanistan'da gösterime giriyor.

"Issız Adam"ın Yunanistan galası dün akşam Atina'da, filmin yapımcısı Mustafa Oğuz, Çağan Irmak ve başrol oyuncusu Cemal Hünal'ın katılımıyla yapıldı.

Galaya, Yunanlı sanatçılar, eleştirmenler, iş adamları ve Yunanistan'da çok sevilen basketbolcu İbrahim Kutluay da katıldı.

Village sinema merkezinde yapılan ilk gösterime katılan Yunanlı izleyiciler, filmden çok etkilendiklerini ve Yunanistan'da çok sevileceğine emin olduklarını söylediler.

Filmin yapımcısı Oğuz, Yunanistan'ın bir başlangıç olduğunu ve bu filmin tüm Akdeniz bölgesinde büyük ilgi göreceğine inandığını belirtti. Bir Türk filminin Yunanistan'da gösterime girmesinden mutlu olduğunu kaydeden Oğuz, Atina'da "Issız Adam"ın afişlerini görmenin kendisini duygulandırdığını söyledi.

Yönetmen Irmak ise Yunanlı izleyicilerin tepkisini çok merak ettiğini ifade ederek, Atina'daki bu gecenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti. Yunanistan geneline de dağıtılması planlanan "Issız Adam", yarından itibaren Atina'da 12 sinemada gösterime girecek.

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