'Issız Adam' Londra'da

Yönetmen Çağan Irmak'ın "Issız Adam" filminin Londra galası yapıldı.



Galalara ev sahipliği yapmakla ünlenen Leicester meydanındaki Odeon sinemasında düzenlenen galaya, yönetmen Çağan Irmak'ın yanı sıra yapımcı Mustafa Oğuz ve başrol oyuncularından Melis Birkan katıldı.



Dünyaca ünlü oyuncuların el izlerinin de bulunduğu Londra'daki Leicester Square'de yapılan galada Çağan Irmak ve Melis Birkan, film öncesinde kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Londra'da olmayı çok keyifli bulduğunu ifade eden Irmak, Londra denince aklına öncelikle müzikallerle sanatın geldiğini, her geldiğinde de mutlaka müzikal izlemeye gittiğini söyledi.

Melis Birkan da filmin başarısından ötürü çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Filmimiz, çok güzel tepkiler ve güzel heyecanlarla karşılaşıyor. Çok mutluyuz" dedi.

Birkan, filmin çekimleriyle ilgili olarak ise çok kolay olmadığını, ancak Çağan Irmak ile çalışmanın büyük bir keyif olduğunu ifade etti.



Galaya, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bahadır Kaleli ile eşi Serra Kaleli'nin yanı sıra davetliler katıldı. Davetliler, film gösteriminin başlamasından önce Çağan Irmak ve Melis Birkan ile sohbet etme olanağı buldu.