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Issız Adam İbo'yu sıktı

Çağan Irmak’ın aşk filmi “Issız Adam”, İbrahim Tatlıses’e hitap etmedi. Tatlıses filmin sonunu izlemeden salondan çıktı.

30 Ocak 2009 02:00

Çağan Irmak’ın aşk filmi “Issız Adam”, İbrahim Tatlıses’e hitap etmedi. Tatlıses filmin sonunu izlemeden çıktı.

İddiaya göre ünlü türkücü, methini duyup izlemeye gittiği film bitmeden, ağır romantizmden sıkılarak salondan çıktı.

Tatlıses umduğunu bulamadı

Cemal Hünal ve Melis Birkan’ın başrolü paylaştığı, yüzbinlerce kişiyi gözyaşlarına boğan “Issız Adam” hâlâ salonlara izleyici çekmeye devam ediyor. Büyük şehir insanının hızla yalnızlaşmasını ve bağlanma korkusunu beyaz perdeye taşıyan filmi izleyenler arasına sonunda ıbrahim Tatlıses de katıldı. hürriyet'in haberine göre; ünlü türkücü, sevgilisi Ayşegül Yıldız’ı alıp bu çok konuşulan filmi izlemek üzere sinemaya gitti, ancak umduğunu bulamadı.

Sonunu izlemeden çıktı

Tatlıses ile Yıldız, cumartesi akşamı ıstinye Park içindeki AFM Sinemaları’na girerken görüldü. Seçtikleri film ise “Issız Adam”dı. 23.30 matinesine bilet alan çift, salona zamanında girdi ancak zamanından önce çıktı! ıddiaya göre Tatlıses, filmdeki romantizmden bir süre sonra sıkıldı ve o nedenle de filmin sonunu izlemeden salondan ayrıldı.

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