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Issız Adam evleniyor

Cemal Hünal ve Lale Cangal, bugün kır düğünüyle evleniyor.

17 Eylül 2011 03:00

T24 - Cemal Hünal ve Lale Cangal, bugün kır düğünüyle evleniyor.


Şu sıralar “Seni Bana Yazmışlar” adlı komedi dizisiyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Cemal Hünal, uzun süredir birlikte olduğu kemancı sevgilisi Lale Cangal’la bugün evleniyor.


Çift, yalnızca ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katılacağı bir kır düğünüyle hayatlarını birleştirecek.


Cangal’ın nikâh şahitliğini Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Onursal Şefi Gürer Aykal yapacak. Hünal ve Cangal geçtiğimiz yıl gizlice evlendikleri iddiasıyla gündeme gelmiş, ancak dedikoduları yalanlamışlardı.


Lale Cangal, düğün öncesi Twitter’daki sayfasına “Lale Cangal ciaoo, Hünal geliyor” yazdı.          

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