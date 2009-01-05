Issız Adam Beyaz

Şovmen Beyaz 'ın Issız Adam filminin yıldızı Melis Birkan ile aşk yaşıdığı iddia edildi.



'Issız Adam' filmini izleyen ünlü şovmen, filmde Cemal Hünal ile başrolü paylaşan Melis Birkan'ı çok beğendi. Birkan ile tanışmak için her yolu deneyen Beyaz, sonunda güzel oyuncuyu yılbaşı akşamı Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show Yılbaşı Özel'e davet etti. Habertürk'te yer alan habere göre Beyaz, Melis Birkan'la program sonrasında da görüşmeye devam etti. İlişkinin flört aşamasındaki ikilinin ortak sohbet konuları Eskişehir! Üniversiteyi Eskişehir'de okuyan 40 yaşındaki Beyaz ile Eskişehirli olan 24 yaşındaki Birkan bir araya geldiklerinde bol bol bu kentteki anılarından bahsediyorlar.

