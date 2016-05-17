ISS 100 bininci turunu attı



Yerden 400 kilometre yüksekte saatte 28 bin kilometre hızla hareket eden ISS, Dünya etrafındaki bir turunu 90 dakikada tamamlıyor. ISS'in 100 bininci turunu, Türkiye saati ile 7:35 ile 9:10 arasında tamamladığı kaydedildi. NASA'nın istasyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada da ISS'in şimdiye kadar 2 milyar 600 milyon mil kat ettiği belirtildi. Bu mesafenin Dünya'dan Mars'a 10 kez gidip gelmeye eşit olduğu kaydedildi.

Amerikalı uçuş mühendisi Jeff Williams gelişmeyi “Bu önemli bir kilometre taşı ve aynı zamanda Avrupa Uzay Ajansı, Rusya, Kanada, Japonya ve ABD'nin uluslararası ortaklığına bir övgü niteliği taşıyor” sözleriyle değerlendirdi. Rusya misyon kontrol merkezinin başkanı Maksim Matyuşin de “Uluslararası Uzay İstasyonu'nun gerçek ve etkin bir uluslararası işbirliğinin canlı örneği olduğunu” söyledi.

ISS'in Zarya (Şafak) adlı ilk parçası, 20 Kasım 1998 tarihinde uzaya fırlatılmıştı. 2000 yılında Amerikalı astronot Bill Shepherd, Rus kozmonotlar Sergey Krikalev ve Yuri Gidzenko'dan oluşan ekip, istasyona varan ilk uzay ekibi olmuştu. 2 modülle başlayıp 15 modüle ulaşan Uluslararası Uzay İstasyonu bir futbol sahası büyüklüğünde ve yaklaşık 400 ton ağırlığında. İstasyonun yapımı için şimdiye kadar 100 milyar dolardan fazla maddi harcama yapıldı.